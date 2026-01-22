Freundlicher Handel: SDAX klettert zum Start

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX am Donnerstagmorgen erneut ins Plus.

Am Donnerstag gewinnt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,49 Prozent auf 17 988,39 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 94,360 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,25 Prozent auf 17 947,24 Punkte an der Kurstafel, nach 17 724,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 988,39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 947,24 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,344 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 22.12.2025, einen Wert von 16 818,42 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Wert von 17 115,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wurde der SDAX mit 14 120,49 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3,65 Prozent zu Buche. Bei 18 392,27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit secunet Security Networks (+ 3,90 Prozent auf 197,20 EUR), Medios (+ 3,84 Prozent auf 15,14 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,32 Prozent auf 1,93 EUR), CANCOM SE (+ 3,31 Prozent auf 28,05 EUR) und Verve Group (+ 3,31 Prozent auf 1,84 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Salzgitter (-1,87 Prozent auf 47,12 EUR), Drägerwerk (-0,46 Prozent auf 86,00 EUR), KWS SAAT SE (-0,42 Prozent auf 70,90 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 22,00 EUR) und adesso SE (+ 0,00 Prozent auf 83,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 191 235 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 9,798 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,47 erwartet. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,13 Prozent.

