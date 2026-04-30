Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu

Letztendlich erhöhte sich der SDAX im XETRA-Handel um 1,37 Prozent auf 17 884,12 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 88,542 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,578 Prozent auf 17 539,55 Punkte an der Kurstafel, nach 17 641,57 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 884,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 483,51 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,720 Prozent aufwärts. Der SDAX wurde am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, mit 16 389,79 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 040,35 Punkten. Der SDAX wurde am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, mit 15 756,27 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,04 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,40 Prozent auf 76,20 EUR), SFC Energy (+ 7,42 Prozent auf 18,52 EUR), Siltronic (+ 6,27 Prozent auf 79,70 EUR), Einhell Germany vz (+ 5,97 Prozent auf 76,30 EUR) und Südzucker (+ 4,74 Prozent auf 12,38 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Alzchem Group (-4,71 Prozent auf 165,90 EUR), ATOSS Software (-3,18 Prozent auf 79,20 EUR), Hypoport SE (-3,02 Prozent auf 81,90 EUR), Befesa (-2,82 Prozent auf 32,70 EUR) und GFT SE (-2,11 Prozent auf 18,60 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 494 892 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,972 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,83 erwartet. Mit 8,54 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at