Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu

Für den SDAX ging es heute aufwärts.

Am Mittwoch verbuchte der SDAX via XETRA zum Handelsende ein Plus in Höhe von 1,35 Prozent auf 18 261,13 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 90,982 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,104 Prozent schwächer bei 17 998,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 017,08 Punkten am Vortag.

Bei 18 379,80 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 996,29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,05 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 194,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 639,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der SDAX bei 16 280,97 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,22 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Hypoport SE (+ 8,56 Prozent auf 86,85 EUR), HelloFresh (+ 8,29 Prozent auf 2,99 EUR), pbb (+ 6,78 Prozent auf 2,99 EUR), Grand City Properties (+ 6,64 Prozent auf 7,55 EUR) und SMA Solar (+ 6,18 Prozent auf 54,15 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen LPKF Laser Electronics (-5,09 Prozent auf 10,25 EUR), PVA TePla (-4,87 Prozent auf 30,06 EUR), NORMA Group SE (-4,62 Prozent auf 14,88 EUR), SGL Carbon SE (-3,39 Prozent auf 4,85 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-3,30 Prozent auf 20,50 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 527 207 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,139 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,33 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at