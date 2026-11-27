Am Freitag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,21 Prozent fester bei 17 449,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 85,182 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,281 Prozent stärker bei 17 289,15 Punkten, nach 17 240,68 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 490,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 17 289,15 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 3,81 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 27.10.2026, einen Wert von 18 373,06 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 27.08.2026, mit 18 952,55 Punkten bewertet. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 16 540,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,540 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 7,61 Prozent auf 47,52 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,41 Prozent auf 83,80 EUR), Vincorion (+ 5,16 Prozent auf 16,52 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,07 Prozent auf 21,14 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 4,70 Prozent auf 7,58 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Ottobock (-3,24 Prozent auf 38,80 EUR), Stabilus SE (-2,63 Prozent auf 12,58 EUR), HORNBACH (-2,34 Prozent auf 91,70 EUR), Mutares (-1,89 Prozent auf 26,00 EUR) und STO SE (-1,53 Prozent auf 96,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 623 943 Aktien gehandelt. Mit 5,340 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,31 zu Buche schlagen. Mit 8,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at