INDUS Aktie
WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108
|Index-Performance
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05.05.2026 17:58:48
Freundlicher Handel: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus
Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,91 Prozent höher bei 18 173,30 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,055 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,126 Prozent auf 18 031,37 Punkte an der Kurstafel, nach 18 008,68 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SDAX betrug 18 031,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 213,47 Zähler.
So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 16 724,07 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, bei 17 878,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 16 124,86 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,71 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 12,41 Prozent auf 60,70 EUR), secunet Security Networks (+ 8,20 Prozent auf 195,20 EUR), INDUS (+ 5,46 Prozent auf 31,85 EUR), PVA TePla (+ 5,29 Prozent auf 39,02 EUR) und Siltronic (+ 4,53 Prozent auf 84,15 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen KSB SE (-9,38 Prozent auf 879,00 EUR), Verve Group (-7,06 Prozent auf 1,50 EUR), HelloFresh (-4,99 Prozent auf 4,38 EUR), Fielmann (-3,42 Prozent auf 40,90 EUR) und Hypoport SE (-2,99 Prozent auf 79,50 EUR).
SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 467 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,980 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
SDAX-Fundamentaldaten im Blick
Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,25 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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