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Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

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SDAX-Performance 15.04.2026 12:27:03

Freundlicher Handel: SDAX verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Freundlicher Handel: SDAX verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Der SDAX performt aktuell positiv.

Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,26 Prozent stärker bei 17 905,50 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 88,288 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,118 Prozent auf 17 703,18 Punkte an der Kurstafel, nach 17 682,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 17 703,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 930,26 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 4,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 16 784,93 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.01.2026, den Wert von 18 336,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 15 201,94 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,17 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 15,26 Prozent auf 1,89 EUR), Hypoport SE (+ 10,39 Prozent auf 89,75 EUR), Verve Group (+ 6,64 Prozent auf 1,56 EUR), SMA Solar (+ 6,29 Prozent auf 52,40 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,89 Prozent auf 40,96 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil tonies (-7,47 Prozent auf 9,79 EUR), Südzucker (-1,75 Prozent auf 12,34 EUR), SAF-HOLLAND SE (-0,65 Prozent auf 18,32 EUR), Douglas (-0,56 Prozent auf 10,64 EUR) und Deutsche Euroshop (-0,50 Prozent auf 20,10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 208 004 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,263 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,61 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,60 3,58% 1&1 AG
Deutsche Euroshop AG 20,10 -0,50% Deutsche Euroshop AG
Douglas AG 10,66 0,19% Douglas AG
grenke AG 13,04 -0,61% grenke AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,87 -4,44% Heidelberger Druckmaschinen AG
Hypoport SE 89,40 11,33% Hypoport SE
Mutares 25,25 -0,98% Mutares
SAF-HOLLAND SE 18,32 0,33% SAF-HOLLAND SE
SMA Solar AG 52,30 7,48% SMA Solar AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,38 -1,12% Südzucker AG (Suedzucker AG)
tonies 9,85 -9,63% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 40,76 6,81% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Verve Group 1,52 5,34% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 905,50 1,26%

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