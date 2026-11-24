Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Um 09:10 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,12 Prozent auf 17 153,68 Punkte zu. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 84,432 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,021 Prozent höher bei 17 136,70 Punkten in den Handel, nach 17 133,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 136,70 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 153,68 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 106,58 Punkte. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, einen Stand von 18 437,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 053,96 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,16 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,41 Prozent auf 1,02 EUR), Befesa (+ 2,27 Prozent auf 38,30 EUR), OHB SE (+ 2,22 Prozent auf 184,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,05 Prozent auf 14,92 EUR) und Dürr (+ 2,04 Prozent auf 15,98 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,28 Prozent auf 64,40 EUR), Springer Nature (-2,24 Prozent auf 21,80 EUR), Wacker Neuson SE (-1,12 Prozent auf 19,50 EUR), PVA TePla (-0,96 Prozent auf 26,70 EUR) und SFC Energy (-0,76 Prozent auf 18,34 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 132 665 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,203 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,31 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,08 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at