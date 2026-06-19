Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende stärker

Letztendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent fester bei 18 536,64 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,741 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,271 Prozent höher bei 18 423,35 Punkten, nach 18 373,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 579,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 423,35 Punkten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,325 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, lag der SDAX bei 18 254,13 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 16 377,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 461,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,80 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,76 Prozent auf 111,70 EUR), SMA Solar (+ 5,97 Prozent auf 58,60 EUR), PNE (+ 4,64 Prozent auf 11,28 EUR), Energiekontor (+ 4,29 Prozent auf 41,30 EUR) und Mutares (+ 3,89 Prozent auf 29,40 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Deutsche Euroshop (-5,80 Prozent auf 18,84 EUR), 1&1 (-4,34 Prozent auf 20,95 EUR), GFT SE (-2,96 Prozent auf 21,30 EUR), pbb (-2,83 Prozent auf 3,50 EUR) und STO SE (-2,69 Prozent auf 97,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 832 901 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 3,989 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentaldaten

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at