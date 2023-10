Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Um 09:13 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 1,06 Prozent auf 12 721,86 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 105,068 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,682 Prozent höher bei 12 674,66 Punkten in den Handel, nach 12 588,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 674,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 721,86 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 080,12 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 216,92 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, bei 10 439,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5,27 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 880,68 Punkten. 11 980,54 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Kontron (+ 4,43 Prozent auf 18,86 EUR), Aroundtown SA (+ 2,96 Prozent auf 2,12 EUR), Hypoport SE (+ 2,78 Prozent auf 122,00 EUR), MorphoSys (+ 2,73 Prozent auf 23,30 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,71 Prozent auf 35,96 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil pbb (-3,91 Prozent auf 6,27 EUR), New Work SE (ex XING) (-1,56 Prozent auf 101,20 EUR), Schaeffler (-0,18 Prozent auf 5,64 EUR), SYNLAB (+ 0,00 Prozent auf 9,98 EUR) und SFC Energy (+ 0,00 Prozent auf 18,84 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 387 673 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,890 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Grand City Properties-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at