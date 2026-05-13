Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Kursentwicklung im Fokus
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13.05.2026 15:59:00
Freundlicher Handel: SLI am Mittwochnachmittag freundlich
Am Mittwoch steht der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,38 Prozent im Plus bei 2 102,91 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,530 Prozent auf 2 106,13 Punkte an der Kurstafel, nach 2 095,02 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 112,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 093,54 Zählern.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,266 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 2 108,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 157,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, lag der SLI bei 2 002,01 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,23 Prozent nach unten. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Zurich Insurance (+ 4,36 Prozent auf 564,60 CHF), UBS (+ 2,52 Prozent auf 35,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,97 Prozent auf 82,76 CHF), VAT (+ 1,72 Prozent auf 591,40 CHF) und Julius Bär (+ 1,44 Prozent auf 67,60 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Givaudan (-2,97 Prozent auf 2 680,00 CHF), Galderma (-1,50 Prozent auf 160,95 CHF), Alcon (-1,40 Prozent auf 49,46 CHF), Swiss Life (-1,27 Prozent auf 839,80 CHF) und Geberit (-1,17 Prozent auf 504,80 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 760 986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 277,484 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,56 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,88 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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