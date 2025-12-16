Freundlicher Handel: SLI beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,35 Prozent höher bei 2 117,07 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,230 Prozent auf 2 114,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 109,70 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 113,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 118,37 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 2 051,84 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 1 984,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der SLI mit 1 938,48 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,17 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit UBS (+ 1,58 Prozent auf 34,70 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 108,60 CHF), Holcim (+ 1,11) Prozent auf 76,80 CHF), Temenos (+ 1,05 Prozent auf 76,80 CHF) und Adecco SA (+ 0,99 Prozent auf 22,50 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil VAT (-2,98 Prozent auf 380,80 CHF), ams-OSRAM (-1,33 Prozent auf 7,45 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,12 Prozent auf 58,28 CHF), Partners Group (-0,73 Prozent auf 955,20 CHF) und Sandoz (-0,69 Prozent auf 57,30 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 629 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 269,465 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at