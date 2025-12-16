ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Entwicklung 16.12.2025 09:29:36

Freundlicher Handel: SLI beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: SLI beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

So bewegt sich der SLI am Dienstag.

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,35 Prozent höher bei 2 117,07 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,230 Prozent auf 2 114,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 109,70 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 113,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 118,37 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 2 051,84 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 1 984,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der SLI mit 1 938,48 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,17 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit UBS (+ 1,58 Prozent auf 34,70 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 108,60 CHF), Holcim (+ 1,11) Prozent auf 76,80 CHF), Temenos (+ 1,05 Prozent auf 76,80 CHF) und Adecco SA (+ 0,99 Prozent auf 22,50 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil VAT (-2,98 Prozent auf 380,80 CHF), ams-OSRAM (-1,33 Prozent auf 7,45 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,12 Prozent auf 58,28 CHF), Partners Group (-0,73 Prozent auf 955,20 CHF) und Sandoz (-0,69 Prozent auf 57,30 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 629 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 269,465 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu ams-OSRAM AGmehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AGmehr Analysen

08.12.25 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.11.25 Novartis Neutral UBS AG
21.11.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 Novartis Underweight Barclays Capital
21.11.25 Novartis Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,42 -0,83% ABB (Asea Brown Boveri)
Adecco SA 23,62 0,85% Adecco SA
ams-OSRAM AG 8,00 0,25% ams-OSRAM AG
Holcim AG 81,40 0,27% Holcim AG
Novartis AG 115,85 2,52% Novartis AG
Partners Group AG 1 009,50 -0,93% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 323,50 0,50% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 57,38 -0,55% Sandoz
Swiss Re AG 138,75 -0,89% Swiss Re AG
Temenos AG 80,10 0,19% Temenos AG
UBS 36,65 0,94% UBS
VAT 397,60 -4,54% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 121,80 0,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen