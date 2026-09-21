Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SLI-Kursentwicklung
|
21.09.2026 09:28:49
Freundlicher Handel: SLI beginnt Montagshandel mit Gewinnen
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,64 Prozent höher bei 2 229,66 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,746 Prozent auf 2 231,90 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,38 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 229,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 233,83 Zähler.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der SLI mit 2 310,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der SLI 2 215,34 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 1 994,13 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,66 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 3,40 Prozent auf 633,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,34 Prozent auf 222,90 CHF), Galderma (+ 2,88 Prozent auf 162,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 81,62 CHF) und Logitech (+ 1,69 Prozent auf 84,46 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swisscom (-0,69 Prozent auf 644,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,45 Prozent auf 220,40 CHF), Swiss Re (-0,43 Prozent auf 138,15 CHF), Richemont (-0,21 Prozent auf 168,50 CHF) und Geberit (-0,19 Prozent auf 538,00 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 184 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 300,430 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,16 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu VAT
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|86,72
|2,53%
|Amrize
|32,90
|0,43%
|Galderma
|170,85
|1,94%
|Geberit AG (N)
|565,00
|-0,88%
|Helvetia Baloise Holding AG
|232,60
|-0,68%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|239,00
|4,96%
|Logitech S.A.
|89,12
|1,85%
|Partners Group AG
|656,00
|1,27%
|Richemont
|178,55
|-0,06%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|379,00
|0,42%
|Swiss Re AG
|146,30
|-0,34%
|Swisscom AG
|696,50
|1,38%
|UBS
|44,75
|1,91%
|VAT
|666,40
|2,93%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 233,01
|0,80%
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