Freundlicher Handel: SLI beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,64 Prozent höher bei 2 229,66 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,746 Prozent auf 2 231,90 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,38 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 229,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 233,83 Zähler.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der SLI mit 2 310,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der SLI 2 215,34 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 1 994,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,66 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 3,40 Prozent auf 633,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,34 Prozent auf 222,90 CHF), Galderma (+ 2,88 Prozent auf 162,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 81,62 CHF) und Logitech (+ 1,69 Prozent auf 84,46 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swisscom (-0,69 Prozent auf 644,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,45 Prozent auf 220,40 CHF), Swiss Re (-0,43 Prozent auf 138,15 CHF), Richemont (-0,21 Prozent auf 168,50 CHF) und Geberit (-0,19 Prozent auf 538,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 184 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 300,430 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,16 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at