Freundlicher Handel: SLI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

Wenig Veränderung ist am Montag in Zürich zu beobachten.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,12 Prozent stärker bei 2 271,45 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,066 Prozent stärker bei 2 270,20 Punkten in den Handel, nach 2 268,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 272,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 262,33 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 160,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, mit 1 999,31 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 967,84 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,60 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 288,59 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Galderma (+ 1,88 Prozent auf 181,60 CHF), Sandoz (+ 1,67 Prozent auf 73,08 CHF), Julius Bär (+ 1,47 Prozent auf 69,16 CHF), Richemont (+ 1,26 Prozent auf 189,15 CHF) und Logitech (+ 1,14 Prozent auf 79,68 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Holcim (-2,96 Prozent auf 72,86 CHF), Amrize (-2,70 Prozent auf 43,53 CHF), Sika (-1,04 Prozent auf 165,85 CHF), Sonova (-0,98 Prozent auf 192,50 CHF) und Helvetia Baloise (-0,57 Prozent auf 207,80 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 186 586 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 289,755 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,81 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at