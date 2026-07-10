Freundlicher Handel: SLI legt am Freitagnachmittag zu

Am Freitag bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,53 Prozent höher bei 2 287,74 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 281,91 Zählern und damit 0,270 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 275,76 Punkte).

Bei 2 278,45 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 290,26 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1,20 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 151,25 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 113,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der SLI einen Wert von 2 001,78 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,36 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,86 Prozent auf 83,42 CHF), Julius Bär (+ 2,51 Prozent auf 73,42 CHF), Amrize (+ 2,37 Prozent auf 41,00 CHF), Partners Group (+ 2,13 Prozent auf 689,80 CHF) und Straumann (+ 1,64 Prozent auf 105,35 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-1,12 Prozent auf 9 240,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,09 Prozent auf 83,76 CHF), Sandoz (-0,99 Prozent auf 67,92 CHF), Galderma (-0,97 Prozent auf 172,70 CHF) und Richemont (-0,35 Prozent auf 183,35 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 477 089 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 289,245 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at