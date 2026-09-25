Freundlicher Handel: SLI letztendlich in Grün

Schlussendlich ging es im SLI im SIX-Handel um 0,37 Prozent aufwärts auf 2 245,45 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,586 Prozent höher bei 2 250,38 Punkten in den Handel, nach 2 237,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 240,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 257,72 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,607 Prozent aufwärts. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 2 324,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 280,32 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 1 947,94 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,39 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit UBS (+ 3,50 Prozent auf 40,80 CHF), Schindler (+ 1,86 Prozent auf 262,80 CHF), Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 601,00 CHF), Logitech (+ 1,67 Prozent auf 84,00 CHF) und Julius Bär (+ 1,66 Prozent auf 71,24 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Nestlé (-0,99 Prozent auf 77,17 CHF), Roche (-0,85 Prozent auf 360,30 CHF), Kühne + Nagel International (-0,61 Prozent auf 226,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 80,18 CHF) und Swiss Re (-0,32 Prozent auf 141,65 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 6 392 409 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,046 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 7,62 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at