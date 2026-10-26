VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Index im Fokus
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26.10.2026 15:58:35
Freundlicher Handel: SLI liegt am Montagnachmittag im Plus
Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,44 Prozent auf 2 335,43 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,055 Prozent auf 2 326,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 325,30 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 338,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 323,24 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 2 245,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der SLI bei 2 276,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,58 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,38 Prozent auf 82,58 CHF), VAT (+ 2,28 Prozent auf 573,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,24 Prozent auf 69,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,03 Prozent auf 231,70 CHF) und Julius Bär (+ 1,80 Prozent auf 68,94 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sika (-2,36 Prozent auf 175,95 CHF), Givaudan (-1,23 Prozent auf 3 944,00 CHF), Lindt (-0,83 Prozent auf 8 330,00 CHF), Straumann (-0,81 Prozent auf 98,08 CHF) und Nestlé (-0,72 Prozent auf 83,10 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 570 585 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 336,260 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu VAT
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,38
|2,56%
|Amrize
|35,20
|0,03%
|Givaudan AG
|4 257,00
|-1,48%
|Julius Bär
|74,22
|1,45%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|251,30
|2,32%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 970,00
|-1,16%
|Nestlé SA (Nestle)
|90,13
|-0,31%
|Novartis AG
|138,04
|2,25%
|Partners Group AG
|681,80
|0,62%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|428,75
|-0,29%
|Sandoz
|88,98
|2,42%
|Sika AG
|190,90
|-1,98%
|Straumann Holding AG
|105,00
|-1,32%
|Swiss Re AG
|165,90
|-0,60%
|VAT
|621,00
|2,48%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 336,98
|0,50%
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