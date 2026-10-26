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Index im Fokus 26.10.2026 15:58:35

Freundlicher Handel: SLI liegt am Montagnachmittag im Plus

Freundlicher Handel: SLI liegt am Montagnachmittag im Plus

Der SLI macht aktuell Gewinne.

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,44 Prozent auf 2 335,43 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,055 Prozent auf 2 326,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 325,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 338,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 323,24 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 2 245,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der SLI bei 2 276,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,58 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,38 Prozent auf 82,58 CHF), VAT (+ 2,28 Prozent auf 573,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,24 Prozent auf 69,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,03 Prozent auf 231,70 CHF) und Julius Bär (+ 1,80 Prozent auf 68,94 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sika (-2,36 Prozent auf 175,95 CHF), Givaudan (-1,23 Prozent auf 3 944,00 CHF), Lindt (-0,83 Prozent auf 8 330,00 CHF), Straumann (-0,81 Prozent auf 98,08 CHF) und Nestlé (-0,72 Prozent auf 83,10 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 570 585 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 336,260 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 75,38 2,56% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 35,20 0,03% Amrize
Givaudan AG 4 257,00 -1,48% Givaudan AG
Julius Bär 74,22 1,45% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 251,30 2,32% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 970,00 -1,16% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Nestlé SA (Nestle) 90,13 -0,31% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 138,04 2,25% Novartis AG
Partners Group AG 681,80 0,62% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 428,75 -0,29% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 88,98 2,42% Sandoz
Sika AG 190,90 -1,98% Sika AG
Straumann Holding AG 105,00 -1,32% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 165,90 -0,60% Swiss Re AG
VAT 621,00 2,48% VAT

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SLI 2 336,98 0,50%

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