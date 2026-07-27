Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Index-Performance im Blick
|
27.07.2026 12:26:48
Freundlicher Handel: SLI präsentiert sich am Montagmittag fester
Am Montag verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 2 292,65 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,898 Prozent höher bei 2 297,19 Punkten, nach 2 276,74 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 300,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 283,74 Punkten.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 2 268,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, stand der SLI noch bei 2 105,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der SLI 1 994,12 Punkte auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,59 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sika (+ 2,31 Prozent auf 159,45 CHF), Sonova (+ 1,80 Prozent auf 215,20 CHF), UBS (+ 1,56 Prozent auf 42,97 CHF), VAT (+ 1,44 Prozent auf 660,00 CHF) und Amrize (+ 1,39 Prozent auf 40,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Nestlé (-1,39 Prozent auf 79,55 CHF), Lindt (-0,54 Prozent auf 9 180,00 CHF), Givaudan (-0,50 Prozent auf 3 180,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,39 Prozent auf 203,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 621,80 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 933 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303,985 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sonova AG
|
12:26
|Freundlicher Handel: SLI präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen SLI zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
24.07.26
|SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Handel: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.07.26
|Handel in Zürich: SLI schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.07.26
|SPI aktuell: SPI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
22.07.26
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|44,12
|1,99%
|Galderma
|189,00
|1,61%
|Givaudan AG
|3 451,00
|0,76%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|219,80
|0,23%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 915,00
|0,25%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,56
|-1,03%
|Partners Group AG
|731,80
|0,88%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|387,00
|0,68%
|Sika AG
|172,15
|3,11%
|Sonova AG
|231,90
|2,25%
|Swiss Re AG
|145,80
|1,14%
|UBS
|46,33
|2,00%
|VAT
|709,00
|1,61%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|670,20
|0,30%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 295,23
|0,81%