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Index-Performance im Blick 27.07.2026 12:26:48

Freundlicher Handel: SLI präsentiert sich am Montagmittag fester

Freundlicher Handel: SLI präsentiert sich am Montagmittag fester

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Montag verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 2 292,65 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,898 Prozent höher bei 2 297,19 Punkten, nach 2 276,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 300,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 283,74 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 2 268,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, stand der SLI noch bei 2 105,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der SLI 1 994,12 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,59 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sika (+ 2,31 Prozent auf 159,45 CHF), Sonova (+ 1,80 Prozent auf 215,20 CHF), UBS (+ 1,56 Prozent auf 42,97 CHF), VAT (+ 1,44 Prozent auf 660,00 CHF) und Amrize (+ 1,39 Prozent auf 40,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Nestlé (-1,39 Prozent auf 79,55 CHF), Lindt (-0,54 Prozent auf 9 180,00 CHF), Givaudan (-0,50 Prozent auf 3 180,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,39 Prozent auf 203,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 621,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 933 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303,985 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Amrize 44,12 1,99% Amrize
Galderma 189,00 1,61% Galderma
Givaudan AG 3 451,00 0,76% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 219,80 0,23% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 915,00 0,25% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Nestlé SA (Nestle) 85,56 -1,03% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 731,80 0,88% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 387,00 0,68% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 172,15 3,11% Sika AG
Sonova AG 231,90 2,25% Sonova AG
Swiss Re AG 145,80 1,14% Swiss Re AG
UBS 46,33 2,00% UBS
VAT 709,00 1,61% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 670,20 0,30% Zurich Insurance AG (Zürich)

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