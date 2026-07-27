Freundlicher Handel: SLI präsentiert sich am Montagmittag fester

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Montag verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 2 292,65 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,898 Prozent höher bei 2 297,19 Punkten, nach 2 276,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 300,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 283,74 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 2 268,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, stand der SLI noch bei 2 105,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der SLI 1 994,12 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,59 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sika (+ 2,31 Prozent auf 159,45 CHF), Sonova (+ 1,80 Prozent auf 215,20 CHF), UBS (+ 1,56 Prozent auf 42,97 CHF), VAT (+ 1,44 Prozent auf 660,00 CHF) und Amrize (+ 1,39 Prozent auf 40,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Nestlé (-1,39 Prozent auf 79,55 CHF), Lindt (-0,54 Prozent auf 9 180,00 CHF), Givaudan (-0,50 Prozent auf 3 180,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,39 Prozent auf 203,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 621,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 933 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303,985 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at