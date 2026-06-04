Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 15:41 Uhr 0,83 Prozent auf 2 133,96 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,073 Prozent stärker bei 2 117,89 Punkten in den Handel, nach 2 116,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 136,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 117,30 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,668 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, wurde der SLI mit 2 081,56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wurde der SLI auf 2 140,32 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der SLI einen Wert von 2 003,39 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,791 Prozent nach unten. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 4,80 Prozent auf 719,80 CHF), Roche (+ 3,66 Prozent auf 323,00 CHF), Swiss Re (+ 2,45 Prozent auf 117,30 CHF), Givaudan (+ 2,14 Prozent auf 2 868,00 CHF) und Novartis (+ 1,85 Prozent auf 115,62 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Logitech (-2,09 Prozent auf 93,92 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,64 Prozent auf 84,16 CHF), VAT (-1,49 Prozent auf 609,00 CHF), Galderma (-0,89 Prozent auf 160,90 CHF) und UBS (-0,21 Prozent auf 37,37 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 035 888 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 268,267 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at