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WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Index-Bewegung
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04.06.2026 15:59:12
Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags
Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 15:41 Uhr 0,83 Prozent auf 2 133,96 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,073 Prozent stärker bei 2 117,89 Punkten in den Handel, nach 2 116,35 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 136,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 117,30 Punkten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,668 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, wurde der SLI mit 2 081,56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wurde der SLI auf 2 140,32 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der SLI einen Wert von 2 003,39 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,791 Prozent nach unten. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 4,80 Prozent auf 719,80 CHF), Roche (+ 3,66 Prozent auf 323,00 CHF), Swiss Re (+ 2,45 Prozent auf 117,30 CHF), Givaudan (+ 2,14 Prozent auf 2 868,00 CHF) und Novartis (+ 1,85 Prozent auf 115,62 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Logitech (-2,09 Prozent auf 93,92 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,64 Prozent auf 84,16 CHF), VAT (-1,49 Prozent auf 609,00 CHF), Galderma (-0,89 Prozent auf 160,90 CHF) und UBS (-0,21 Prozent auf 37,37 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 035 888 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 268,267 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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