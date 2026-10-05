Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|Kursentwicklung
|
05.10.2026 09:28:50
Freundlicher Handel: SLI steigt zum Handelsstart
Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,27 Prozent stärker bei 2 216,71 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,250 Prozent auf 2 216,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 210,64 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 217,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 215,63 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 299,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 2 313,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der SLI bei 2 027,43 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,06 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Givaudan (+ 1,49 Prozent auf 3 410,00 CHF), Straumann (+ 1,09 Prozent auf 90,78 CHF), SGS SA (+ 1,06 Prozent auf 95,50 CHF), VAT (+ 0,97 Prozent auf 706,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,95 Prozent auf 82,68 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Alcon (-0,61 Prozent auf 52,52 CHF), Lindt (-0,46 Prozent auf 7 505,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,45 Prozent auf 223,50 CHF), Geberit (-0,41 Prozent auf 535,80 CHF) und Swiss Re (-0,39 Prozent auf 140,90 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 146 771 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 296,513 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,96
|0,11%
|Alcon AG
|56,80
|0,42%
|Amrize
|32,88
|-0,60%
|Geberit AG (N)
|571,80
|-1,14%
|Givaudan AG
|3 624,00
|0,30%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|237,40
|-1,45%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|7 980,00
|-1,48%
|Novartis AG
|124,64
|-0,37%
|Partners Group AG
|648,00
|0,15%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|373,00
|0,46%
|SGS SA
|100,65
|-0,89%
|Straumann Holding AG
|97,80
|1,54%
|Swiss Re AG
|151,95
|-0,10%
|VAT
|756,80
|0,85%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 217,26
|0,30%
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