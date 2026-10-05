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Kursentwicklung 05.10.2026 09:28:50

Freundlicher Handel: SLI steigt zum Handelsstart

Freundlicher Handel: SLI steigt zum Handelsstart

Am ersten Tag der Woche geht es für den SLI erneut nach oben.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,27 Prozent stärker bei 2 216,71 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,250 Prozent auf 2 216,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 210,64 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 217,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 215,63 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 299,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 2 313,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der SLI bei 2 027,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,06 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Givaudan (+ 1,49 Prozent auf 3 410,00 CHF), Straumann (+ 1,09 Prozent auf 90,78 CHF), SGS SA (+ 1,06 Prozent auf 95,50 CHF), VAT (+ 0,97 Prozent auf 706,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,95 Prozent auf 82,68 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Alcon (-0,61 Prozent auf 52,52 CHF), Lindt (-0,46 Prozent auf 7 505,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,45 Prozent auf 223,50 CHF), Geberit (-0,41 Prozent auf 535,80 CHF) und Swiss Re (-0,39 Prozent auf 140,90 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 146 771 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 296,513 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 87,96 0,11% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 56,80 0,42% Alcon AG
Amrize 32,88 -0,60% Amrize
Geberit AG (N) 571,80 -1,14% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 624,00 0,30% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 237,40 -1,45% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 7 980,00 -1,48% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Novartis AG 124,64 -0,37% Novartis AG
Partners Group AG 648,00 0,15% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 373,00 0,46% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SGS SA 100,65 -0,89% SGS SA
Straumann Holding AG 97,80 1,54% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 151,95 -0,10% Swiss Re AG
VAT 756,80 0,85% VAT

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