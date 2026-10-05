Freundlicher Handel: SLI steigt zum Handelsstart

Am ersten Tag der Woche geht es für den SLI erneut nach oben.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,27 Prozent stärker bei 2 216,71 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,250 Prozent auf 2 216,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 210,64 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 217,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 215,63 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 299,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 2 313,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der SLI bei 2 027,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,06 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Givaudan (+ 1,49 Prozent auf 3 410,00 CHF), Straumann (+ 1,09 Prozent auf 90,78 CHF), SGS SA (+ 1,06 Prozent auf 95,50 CHF), VAT (+ 0,97 Prozent auf 706,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,95 Prozent auf 82,68 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Alcon (-0,61 Prozent auf 52,52 CHF), Lindt (-0,46 Prozent auf 7 505,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,45 Prozent auf 223,50 CHF), Geberit (-0,41 Prozent auf 535,80 CHF) und Swiss Re (-0,39 Prozent auf 140,90 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 146 771 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 296,513 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at