Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün

So bewegte sich der SLI am Donnerstag zum Handelsende.

Letztendlich schloss der SLI den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 2 331,15 Punkten ab. Zuvor ging der SLI 0,025 Prozent leichter bei 2 327,27 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 327,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 320,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 336,00 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,49 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 253,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der SLI bei 2 280,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 040,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,38 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Schindler (+ 8,52 Prozent auf 292,80 CHF), Galderma (+ 7,14 Prozent auf 186,70 CHF), Alcon (+ 3,43 Prozent auf 57,84 CHF), Swisscom (+ 2,24 Prozent auf 684,00 CHF) und Novartis (+ 1,58 Prozent auf 128,88 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-5,94 Prozent auf 570,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,06 Prozent auf 68,92 CHF), UBS (-2,91 Prozent auf 38,39 CHF), Kühne + Nagel International (-2,48 Prozent auf 224,10 CHF) und Julius Bär (-2,23 Prozent auf 68,30 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 745 005 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 336,200 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at