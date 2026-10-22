UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 22.10.2026 17:58:46

Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün

Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün

So bewegte sich der SLI am Donnerstag zum Handelsende.

Letztendlich schloss der SLI den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 2 331,15 Punkten ab. Zuvor ging der SLI 0,025 Prozent leichter bei 2 327,27 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 327,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 320,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 336,00 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,49 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 253,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der SLI bei 2 280,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 040,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,38 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Schindler (+ 8,52 Prozent auf 292,80 CHF), Galderma (+ 7,14 Prozent auf 186,70 CHF), Alcon (+ 3,43 Prozent auf 57,84 CHF), Swisscom (+ 2,24 Prozent auf 684,00 CHF) und Novartis (+ 1,58 Prozent auf 128,88 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-5,94 Prozent auf 570,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,06 Prozent auf 68,92 CHF), UBS (-2,91 Prozent auf 38,39 CHF), Kühne + Nagel International (-2,48 Prozent auf 224,10 CHF) und Julius Bär (-2,23 Prozent auf 68,30 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 745 005 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 336,200 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

mehr Analysen
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,50 -1,24% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 62,66 -0,25% Alcon AG
Amrize 35,19 -0,09% Amrize
Galderma 207,30 4,80% Galderma
Julius Bär 73,16 -0,60% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 245,60 0,29% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 90,41 -1,51% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 135,00 -2,96% Novartis AG
Partners Group AG 677,60 1,71% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 430,00 1,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 322,80 10,02% Schindler AG (PS)
Swiss Re AG 166,90 0,12% Swiss Re AG
Swisscom AG 740,50 -0,27% Swisscom AG
UBS 40,95 -1,78% UBS
VAT 606,00 -1,97% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 325,30 -0,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen