Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Kursverlauf
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14.04.2026 17:58:39
Freundlicher Handel: SLI zum Handelsende freundlich
Am Dienstag gewann der SLI via SIX letztendlich 1,10 Prozent auf 2 131,41 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,398 Prozent auf 2 116,55 Punkte an der Kurstafel, nach 2 108,17 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 132,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 112,31 Punkten.
SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 2 032,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, stand der SLI noch bei 2 174,02 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 1 855,26 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,910 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sika (+ 7,94 Prozent auf 148,15 CHF), Givaudan (+ 2,68 Prozent auf 2 869,00 CHF), Amrize (+ 2,68 Prozent auf 46,80 CHF), Straumann (+ 2,52 Prozent auf 86,98 CHF) und Sandoz (+ 2,42 Prozent auf 67,70 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swiss Re (-3,08 Prozent auf 129,10 CHF), Galderma (-0,88 Prozent auf 157,50 CHF), Novartis (-0,28 Prozent auf 120,28 CHF), Helvetia Baloise (-0,19 Prozent auf 215,40 CHF) und Lindt (-0,10 Prozent auf 10 500,00 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 475 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272,517 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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