Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|SLI aktuell
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30.10.2026 09:28:47
Freundlicher Handel: SLI zum Handelsstart im Aufwind
Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,19 Prozent höher bei 2 371,71 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,316 Prozent fester bei 2 374,79 Punkten in den Handel, nach 2 367,32 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 370,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2 375,58 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,94 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 230,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der SLI mit 2 302,28 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 020,98 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,26 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 382,35 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Straumann (+ 1,72 Prozent auf 98,10 CHF), Swiss Re (+ 1,43 Prozent auf 153,00 CHF), Swisscom (+ 1,23 Prozent auf 697,00 CHF), Lindt (+ 1,21 Prozent auf 8 340,00 CHF) und Nestlé (+ 1,12 Prozent auf 83,74 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen VAT (-3,41 Prozent auf 578,20 CHF), Logitech (-3,26 Prozent auf 79,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,22 Prozent auf 71,50 CHF), UBS (-1,03 Prozent auf 39,30 CHF) und Julius Bär (-0,57 Prozent auf 69,30 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 768 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 347,353 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Werte
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|76,56
|-3,26%
|Amrize
|37,02
|0,65%
|Julius Bär
|74,78
|-0,90%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 195,00
|2,74%
|Logitech S.A.
|85,50
|-3,50%
|Nestlé SA (Nestle)
|91,60
|2,06%
|Partners Group AG
|695,20
|-0,52%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|433,85
|-0,26%
|Straumann Holding AG
|105,60
|1,15%
|Swiss Re AG
|165,55
|1,75%
|Swisscom AG
|759,50
|2,01%
|UBS
|42,68
|-0,72%
|VAT
|617,60
|-4,19%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 372,09
|0,20%
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