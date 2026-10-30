Freundlicher Handel: SLI zum Handelsstart im Aufwind

Der SLI bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,19 Prozent höher bei 2 371,71 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,316 Prozent fester bei 2 374,79 Punkten in den Handel, nach 2 367,32 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 370,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2 375,58 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,94 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 230,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der SLI mit 2 302,28 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 020,98 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,26 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 382,35 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Straumann (+ 1,72 Prozent auf 98,10 CHF), Swiss Re (+ 1,43 Prozent auf 153,00 CHF), Swisscom (+ 1,23 Prozent auf 697,00 CHF), Lindt (+ 1,21 Prozent auf 8 340,00 CHF) und Nestlé (+ 1,12 Prozent auf 83,74 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen VAT (-3,41 Prozent auf 578,20 CHF), Logitech (-3,26 Prozent auf 79,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,22 Prozent auf 71,50 CHF), UBS (-1,03 Prozent auf 39,30 CHF) und Julius Bär (-0,57 Prozent auf 69,30 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 768 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 347,353 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at