Freundlicher Handel: SLI zum Handelsstart im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SLI auch aktuell aufwärts.

Am Freitag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,15 Prozent stärker bei 2 109,39 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,239 Prozent auf 2 111,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 106,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2 108,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 112,22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,575 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 2 131,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 2 157,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, notierte der SLI bei 2 010,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,93 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swiss Re (+ 2,05 Prozent auf 121,90 CHF), Alcon (+ 1,59 Prozent auf 50,40 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,51 Prozent auf 215,40 CHF), Zurich Insurance (+ 1,49 Prozent auf 571,40 CHF) und Swiss Life (+ 1,17 Prozent auf 847,40 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Logitech (-3,82 Prozent auf 78,10 CHF), Holcim (-2,10 Prozent auf 74,66 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,74 Prozent auf 81,42 CHF), VAT (-0,67 Prozent auf 588,60 CHF) und Amrize (-0,60 Prozent auf 39,76 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 040 535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,431 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,47 zu Buche schlagen. Mit 5,86 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at