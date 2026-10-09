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SLI-Performance im Blick 09.10.2026 09:28:51

Freundlicher Handel: SLI zum Start des Freitagshandels im Aufwind

Freundlicher Handel: SLI zum Start des Freitagshandels im Aufwind

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Am Freitag erhöht sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,97 Prozent auf 2 218,27 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,964 Prozent höher bei 2 218,10 Punkten, nach 2 196,92 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2 215,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 218,40 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,095 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, lag der SLI bei 2 225,62 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 2 275,76 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 2 046,96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,13 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sika (+ 2,11 Prozent auf 174,45 CHF), Amrize (+ 1,97 Prozent auf 30,56 CHF), Lonza (+ 1,74 Prozent auf 573,20 CHF), Straumann (+ 1,62 Prozent auf 89,24 CHF) und Partners Group (+ 1,56 Prozent auf 598,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-1,79 Prozent auf 632,00 CHF), VAT (-0,21 Prozent auf 672,60 CHF), Galderma (-0,09 Prozent auf 162,65 CHF), Sandoz (+ 0,23 Prozent auf 69,48 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,49 Prozent auf 205,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 241 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 306,991 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Partners Group AG 639,00 1,72% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 384,45 1,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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Sika AG 186,80 1,88% Sika AG
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