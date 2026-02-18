Freundlicher Handel: SLI zum Start des Mittwochshandels in Grün

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent stärker bei 2 183,27 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,018 Prozent leichter bei 2 178,31 Punkten in den Handel, nach 2 178,71 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 178,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 184,93 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,20 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, notierte der SLI bei 2 173,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wurde der SLI mit 2 012,17 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der SLI einen Wert von 2 116,33 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 185,70 Punkten. 2 099,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 6,68 Prozent auf 102,75 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,03 Prozent auf 172,30 CHF), Nestlé (+ 0,78 Prozent auf 79,64 CHF), UBS (+ 0,46 Prozent auf 32,66 CHF) und Alcon (+ 0,42 Prozent auf 62,16 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Schindler (-1,08 Prozent auf 293,80 CHF), Lonza (-1,04 Prozent auf 530,60 CHF), Adecco SA (-0,95 Prozent auf 20,86 CHF), Sandoz (-0,92 Prozent auf 66,54 CHF) und ams-OSRAM (-0,76 Prozent auf 8,50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die Straumann-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 134 188 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 314,901 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Werte

2026 präsentiert die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,36 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

