Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|SLI im Fokus
|
18.02.2026 09:29:18
Freundlicher Handel: SLI zum Start des Mittwochshandels in Grün
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent stärker bei 2 183,27 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,018 Prozent leichter bei 2 178,31 Punkten in den Handel, nach 2 178,71 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 178,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 184,93 Punkten lag.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,20 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, notierte der SLI bei 2 173,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wurde der SLI mit 2 012,17 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der SLI einen Wert von 2 116,33 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 185,70 Punkten. 2 099,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 6,68 Prozent auf 102,75 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,03 Prozent auf 172,30 CHF), Nestlé (+ 0,78 Prozent auf 79,64 CHF), UBS (+ 0,46 Prozent auf 32,66 CHF) und Alcon (+ 0,42 Prozent auf 62,16 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Schindler (-1,08 Prozent auf 293,80 CHF), Lonza (-1,04 Prozent auf 530,60 CHF), Adecco SA (-0,95 Prozent auf 20,86 CHF), Sandoz (-0,92 Prozent auf 66,54 CHF) und ams-OSRAM (-0,76 Prozent auf 8,50 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI sticht die Straumann-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 134 188 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 314,901 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SLI-Werte
2026 präsentiert die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,36 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
17:58
|Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
16:01
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
18.02.26
|Straumann Group erzielt starke 2025 Jahresergebnisse mit weiteren Marktanteilsgewinnen, Innovation und strategischen Fortschritten (EQS Group)
|
18.02.26
|Straumann Group delivers strong 2025 performance with continued market share gains, innovation and strategic progress (EQS Group)