Freundlicher Handel: SLI zum Start im Aufwind

Derzeit geht es für den SLI erneut nach oben.

Am Mittwoch gewinnt der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,39 Prozent auf 2 325,53 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,192 Prozent stärker bei 2 320,84 Punkten, nach 2 316,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 327,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 322,79 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 1,23 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 29.06.2026, mit 2 275,35 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 086,37 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 992,15 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,11 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 327,92 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit UBS (+ 3,13 Prozent auf 43,77 CHF), Julius Bär (+ 0,99 Prozent auf 71,28 CHF), Sandoz (+ 0,98 Prozent auf 65,68 CHF), Galderma (+ 0,76 Prozent auf 178,30 CHF) und SGS SA (+ 0,75 Prozent auf 97,06 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Logitech (-7,77 Prozent auf 80,98 CHF), Sonova (-0,72 Prozent auf 221,40 CHF), VAT (-0,66 Prozent auf 599,80 CHF), Geberit (-0,64 Prozent auf 529,00 CHF) und Lindt (-0,64 Prozent auf 9 340,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 877 384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,340 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at