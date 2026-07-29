Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 29.07.2026 09:28:54

Freundlicher Handel: SLI zum Start im Aufwind

Freundlicher Handel: SLI zum Start im Aufwind

Derzeit geht es für den SLI erneut nach oben.

Am Mittwoch gewinnt der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,39 Prozent auf 2 325,53 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,192 Prozent stärker bei 2 320,84 Punkten, nach 2 316,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 327,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 322,79 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 1,23 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 29.06.2026, mit 2 275,35 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 086,37 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 992,15 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,11 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 327,92 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit UBS (+ 3,13 Prozent auf 43,77 CHF), Julius Bär (+ 0,99 Prozent auf 71,28 CHF), Sandoz (+ 0,98 Prozent auf 65,68 CHF), Galderma (+ 0,76 Prozent auf 178,30 CHF) und SGS SA (+ 0,75 Prozent auf 97,06 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Logitech (-7,77 Prozent auf 80,98 CHF), Sonova (-0,72 Prozent auf 221,40 CHF), VAT (-0,66 Prozent auf 599,80 CHF), Geberit (-0,64 Prozent auf 529,00 CHF) und Lindt (-0,64 Prozent auf 9 340,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 877 384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,340 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu SGS SA

mehr Nachrichten