Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SMI-Marktbericht
|
13.03.2026 15:58:56
Freundlicher Handel: SMI am Freitagnachmittag mit Kursplus
Um 15:40 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,58 Prozent fester bei 12 916,59 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,562 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,495 Prozent auf 12 778,54 Punkte an der Kurstafel, nach 12 842,16 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 12 945,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 705,94 Einheiten.
So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der SMI bereits um 0,342 Prozent nach. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 13.02.2026, den Stand von 13 600,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, betrug der SMI-Kurs 12 887,48 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, lag der SMI bei 12 836,19 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 2,50 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 685,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,58 Prozent auf 173,25 CHF), Roche (+ 1,32 Prozent auf 322,40 CHF), Partners Group (+ 1,24 Prozent auf 817,00 CHF), Swisscom (+ 1,13 Prozent auf 718,50 CHF) und Novartis (+ 1,13 Prozent auf 122,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Amrize (-2,31 Prozent auf 43,61 CHF), Sika (-1,90 Prozent auf 134,55 CHF), Geberit (-1,03 Prozent auf 556,40 CHF), Richemont (-0,92 Prozent auf 140,25 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,89 Prozent auf 67,12 CHF).
Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 244 878 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 280,267 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,20
|-1,96%
|Amrize
|48,49
|-0,72%
|Geberit AG (N)
|613,00
|-1,92%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|188,90
|0,45%
|Novartis AG
|134,15
|0,11%
|Partners Group AG
|893,20
|0,00%
|Richemont
|152,90
|-1,99%
|Roche AG (Genussschein)
|320,70
|0,79%
|Sika AG
|147,00
|-2,78%
|Swiss Re AG
|141,60
|-1,22%
|Swisscom AG
|790,50
|0,64%
|UBS
|32,30
|-0,92%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|594,40
|0,30%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|12 839,27
|-0,02%
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