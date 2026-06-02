Freundlicher Handel: SMI-Anleger greifen am Nachmittag zu

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 15:40 Uhr 0,06 Prozent auf 13 312,99 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,605 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,411 Prozent auf 13 360,03 Punkte an der Kurstafel, nach 13 305,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 296,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 394,73 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, notierte der SMI bei 13 136,27 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 02.03.2026, mit 13 834,10 Punkten bewertet. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 02.06.2025, den Stand von 12 198,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,496 Prozent nach oben. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 3,78 Prozent auf 101,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,88 Prozent auf 85,82 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,05 Prozent auf 186,90 CHF), Amrize (+ 1,41 Prozent auf 42,57 CHF) und UBS (+ 1,20 Prozent auf 38,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Alcon (-2,24 Prozent auf 50,56 CHF), Roche (-2,14 Prozent auf 310,60 CHF), Swiss Re (-0,95 Prozent auf 115,00 CHF), Partners Group (-0,90 Prozent auf 815,40 CHF) und Lonza (-0,71 Prozent auf 492,70 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 102 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 286,649 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at