Freundlicher Handel: SMI beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Zum Handelsende stand im SIX-Handel ein Plus von 0,29 Prozent auf 14 215,30 Punkte an der SMI-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,681 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,234 Prozent höher bei 14 207,46 Punkten, nach 14 174,35 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 238,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 14 136,94 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, lag der SMI noch bei 13 356,31 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 13 159,56 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.07.2025, den Wert von 12 006,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,31 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 3,92 Prozent auf 81,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,82 Prozent auf 84,68 CHF), UBS (+ 1,90 Prozent auf 41,88 CHF), Partners Group (+ 1,81 Prozent auf 675,40 CHF) und Richemont (+ 1,74 Prozent auf 184,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Novartis (-1,27 Prozent auf 124,30 CHF), Swiss Re (-1,13 Prozent auf 131,15 CHF), Nestlé (-0,95 Prozent auf 83,31 CHF), Sika (-0,68 Prozent auf 161,15 CHF) und Swisscom (-0,65 Prozent auf 611,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 4 375 122 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 292,900 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at