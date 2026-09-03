ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI im Fokus
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03.09.2026 17:58:45
Freundlicher Handel: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone
Schlussendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0,22 Prozent höher bei 14 394,77 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,645 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,042 Prozent auf 14 356,93 Punkte an der Kurstafel, nach 14 362,97 Punkten am Vortag.
Bei 14 321,44 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 446,74 Punkten den höchsten Stand markierte.
SMI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,105 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14 371,77 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Stand von 13 218,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 200,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,66 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 3,29 Prozent auf 81,72 CHF), Givaudan (+ 2,40 Prozent auf 3 282,00 CHF), Roche (+ 2,09 Prozent auf 356,50 CHF), Swiss Life (+ 1,99 Prozent auf 932,00 CHF) und Partners Group (+ 1,87 Prozent auf 685,40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Richemont (-3,11 Prozent auf 183,65 CHF), Alcon (-2,29 Prozent auf 58,00 CHF), Nestlé (-1,00 Prozent auf 77,84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,31 Prozent auf 77,22 CHF) und Geberit (-0,28 Prozent auf 564,40 CHF).
Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 6 014 914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,312 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus
Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,81 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Logitech S.A.
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|82,69
|-0,61%
|Partners Group AG
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|2,38%
|Richemont
|195,55
|-2,81%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|380,52
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|Swiss Life AG (N)
|991,80
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|Swiss Re AG
|152,15
|1,10%
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|47,82
|0,95%
Indizes in diesem Artikel
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