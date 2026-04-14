Freundlicher Handel: SMI beginnt Dienstagshandel im Plus

Am Dienstag verbucht der SMI um 09:12 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 13 192,58 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,551 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,131 Prozent höher bei 13 163,08 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 145,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 200,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 143,98 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 12 839,27 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 14.01.2026, einen Wert von 13 464,84 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 11 499,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,413 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 7,25 Prozent auf 147,20 CHF), Givaudan (+ 3,65 Prozent auf 2 896,00 CHF), Logitech (+ 1,89 Prozent auf 74,52 CHF), Amrize (+ 1,89 Prozent auf 46,44 CHF) und Lonza (+ 1,24 Prozent auf 523,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swiss Re (-4,28 Prozent auf 127,50 CHF), Zurich Insurance (-0,11 Prozent auf 549,20 CHF), Partners Group (-0,02 Prozent auf 867,00 CHF), Roche (+ 0,00 Prozent auf 317,20 CHF) und Swisscom (+ 0,08 Prozent auf 661,50 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 360 250 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 272,517 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,99 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at