Freundlicher Handel: SMI bewegt sich am Mittag im Plus

Um 12:09 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,82 Prozent auf 14 024,22 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,626 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 13 906,33 Punkte an der Kurstafel, nach 13 910,70 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 026,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 13 906,07 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,95 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 13 503,21 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 12 515,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der SMI auf 11 988,92 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,86 Prozent aufwärts. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 3,31 Prozent auf 184,25 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,29 Prozent auf 190,00 CHF), Givaudan (+ 2,65 Prozent auf 3 365,00 CHF), Nestlé (+ 2,08 Prozent auf 81,89 CHF) und Lonza (+ 1,48 Prozent auf 522,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Holcim (-2,27 Prozent auf 74,12 CHF), Amrize (-1,15 Prozent auf 42,81 CHF), Swiss Life (-0,86 Prozent auf 878,40 CHF), UBS (-0,68 Prozent auf 40,60 CHF) und Zurich Insurance (-0,65 Prozent auf 581,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 891 012 Aktien gehandelt. Mit 274,928 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,17 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at