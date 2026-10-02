Freundlicher Handel: SMI klettert am Nachmittag

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,57 Prozent fester bei 13 699,87 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,580 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,090 Prozent leichter bei 13 610,59 Punkten in den Handel, nach 13 622,85 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 751,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 578,54 Einheiten.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 2,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 362,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14 352,98 Punkte. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 12 427,18 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,42 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,84 Prozent auf 81,88 CHF), Amrize (+ 2,53 Prozent auf 31,21 CHF), Sika (+ 2,23 Prozent auf 183,15 CHF), Logitech (+ 1,76 Prozent auf 86,84 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,60 Prozent auf 572,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Novartis (-1,14 Prozent auf 116,72 CHF), Roche (-0,54 Prozent auf 347,10 CHF), Alcon (+ 0,19 Prozent auf 52,96 CHF), Galderma (+ 0,34 Prozent auf 161,35 CHF) und Nestlé (+ 0,50 Prozent auf 75,00 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 081 129 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 297,473 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,51 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at