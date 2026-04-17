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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Index-Performance im Fokus 17.04.2026 12:26:39

Freundlicher Handel: SMI legt am Freitagmittag zu

Freundlicher Handel: SMI legt am Freitagmittag zu

Am fünften Tag der Woche wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Freitag gewinnt der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,33 Prozent auf 13 216,69 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,554 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,166 Prozent fester bei 13 194,99 Punkten in den Handel, nach 13 173,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 13 190,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 251,89 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0,955 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, erreichte der SMI einen Wert von 12 962,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der SMI auf 13 413,59 Punkte taxiert. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 17.04.2025, mit 11 660,96 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 0,231 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 1,90 Prozent auf 935,60 CHF), Richemont (+ 1,70 Prozent auf 155,90 CHF), Logitech (+ 1,38 Prozent auf 79,16 CHF), Sika (+ 1,23 Prozent auf 152,45 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,98 Prozent auf 186,25 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Amrize (-1,28 Prozent auf 44,58 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 536,00 CHF), Alcon (-0,38 Prozent auf 62,68 CHF), Swisscom (-0,38 Prozent auf 656,00 CHF) und Nestlé (-0,29 Prozent auf 78,51 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 573 085 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 273,251 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,51 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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