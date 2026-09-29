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Index-Performance 29.09.2026 15:58:49

Freundlicher Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester

Freundlicher Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester

Der Handel in Zürich verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,19 Prozent fester bei 13 969,56 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,573 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 959,58 Zählern und damit 0,120 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 942,91 Punkte).

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 13 950,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 053,26 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 14 399,77 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 29.06.2026, mit 14 223,90 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der SMI mit 12 006,71 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,45 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Richemont (+ 2,73 Prozent auf 176,95 CHF), Galderma (+ 2,72 Prozent auf 166,40 CHF), Sandoz (+ 2,06 Prozent auf 73,40 CHF), Alcon (+ 1,83 Prozent auf 54,60 CHF) und Amrize (+ 1,69 Prozent auf 31,91 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Nestlé (-1,09 Prozent auf 76,16 CHF), Roche (-1,01 Prozent auf 351,80 CHF), Swiss Re (-0,94 Prozent auf 141,55 CHF), Swiss Life (-0,37 Prozent auf 912,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,17 Prozent auf 577,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 846 822 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 302,832 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,48 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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