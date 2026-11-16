Freundlicher Handel: SMI schließt mit Gewinnen

Am Montag wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Montag legte der SMI via SIX zum Handelsende um 0,57 Prozent auf 15 192,58 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,733 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,402 Prozent stärker bei 15 166,87 Punkten, nach 15 106,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 272,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 147,01 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der SMI mit 14 391,31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 390,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12 634,30 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 14,68 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 15 272,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 2,66 Prozent auf 173,95 CHF), Alcon (+ 1,27 Prozent auf 62,14 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 135,76 CHF), Roche (+ 1,14 Prozent auf 409,30 CHF) und Holcim (+ 0,91 Prozent auf 75,24 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Geberit (-1,71 Prozent auf 585,60 CHF), Amrize (-1,57 Prozent auf 33,94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,06 Prozent auf 69,22 CHF), Sika (-0,86 Prozent auf 190,30 CHF) und Logitech (-0,64 Prozent auf 84,18 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 565 016 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 348,395 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,03 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at