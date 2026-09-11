Freundlicher Handel: SMI schlussendlich in der Gewinnzone

Mit dem SMI ging es zum Handelsende aufwärts.

Zum Handelsende ging es im SMI im SIX-Handel um 0,26 Prozent nach oben auf 13 775,27 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,585 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,289 Prozent fester bei 13 779,77 Punkten, nach 13 740,10 Punkten am Vortag.

Bei 13 871,65 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 768,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 3,22 Prozent nach unten. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 14 575,25 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 13 529,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 292,72 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,99 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 3,48 Prozent auf 83,30 CHF), Amrize (+ 1,41 Prozent auf 33,16 CHF), UBS (+ 1,39 Prozent auf 44,56 CHF), Richemont (+ 1,21 Prozent auf 175,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,18 Prozent auf 136,85 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-1,04 Prozent auf 647,20 CHF), Alcon (-0,95 Prozent auf 53,98 CHF), Kühne + Nagel International (-0,75 Prozent auf 212,60 CHF), Lonza (-0,71 Prozent auf 531,20 CHF) und Roche (-0,38 Prozent auf 344,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4 103 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 293,078 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,23 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at