Freundlicher Handel: SMI stärker

Am Dienstag steht der SMI um 15:41 Uhr via SIX 1,24 Prozent im Plus bei 10 956,58 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,219 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,784 Prozent auf 10 907,07 Punkte an der Kurstafel, nach 10 822,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 10 974,17 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 895,82 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 10 948,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, wurde der SMI mit 10 922,01 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 262,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 0,201 Prozent abwärts. Bei 11 616,37 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 395,33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 3,06 Prozent auf 113,00 CHF), Holcim (+ 2,63 Prozent auf 57,72 CHF), Partners Group (+ 2,36 Prozent auf 1 039,00 CHF), Givaudan (+ 2,09 Prozent auf 2 887,00 CHF) und Sika (+ 2,01 Prozent auf 233,10 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Swisscom (+ 0,18 Prozent auf 544,00 CHF), Lonza (+ 0,21 Prozent auf 429,90 CHF), Roche (+ 0,40 Prozent auf 251,85 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,42 Prozent auf 264,10 CHF) und Novartis (+ 0,56 Prozent auf 88,62 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 778 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271,193 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,31 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at