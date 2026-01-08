Freundlicher Handel: SMI verbucht schlussendlich Gewinne

Der SMI kam am Abend nicht vom Fleck.

Der SMI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,20 Prozent stärker bei 13 350,82 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,539 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,056 Prozent auf 13 331,55 Punkte an der Kurstafel, nach 13 324,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 362,57 Punkte, das Tagestief hingegen 13 274,91 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, notierte der SMI bei 12 981,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 648,11 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 11 876,21 Punkten.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 3,66 Prozent auf 174,15 CHF), UBS (+ 1,39 Prozent auf 37,88 CHF), Givaudan (+ 1,38 Prozent auf 3 163,00 CHF), Swiss Re (+ 0,86 Prozent auf 129,10 CHF) und Swiss Life (+ 0,80 Prozent auf 908,40 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Logitech (-5,05 Prozent auf 76,32 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,11 Prozent auf 59,24 CHF), Partners Group (-2,86 Prozent auf 1 003,50 CHF), Kühne + Nagel International (-2,42 Prozent auf 173,45 CHF) und Sika (-0,52 Prozent auf 162,50 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 802 541 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 282,084 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,06 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

