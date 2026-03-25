WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

Index-Bewegung 25.03.2026 09:30:00

Freundlicher Handel: SMI verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Um 09:13 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 1,29 Prozent höher bei 12 676,90 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,478 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,11 Prozent auf 12 655,01 Punkte an der Kurstafel, nach 12 515,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 655,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12 684,05 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 4,79 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 25.02.2026, mit 13 977,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 242,80 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 25.03.2025, den Stand von 13 013,15 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,31 Prozent zurück. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 2,37 Prozent auf 133,70 CHF), UBS (+ 2,25 Prozent auf 29,96 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,02 Prozent auf 66,76 CHF), Partners Group (+ 2,01 Prozent auf 820,60 CHF) und Roche (+ 1,77 Prozent auf 311,20 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swisscom (-0,64 Prozent auf 696,50 CHF), Nestlé (+ 0,26 Prozent auf 76,68 CHF), Alcon (+ 0,58 Prozent auf 59,04 CHF), Swiss Re (+ 0,70 Prozent auf 129,35 CHF) und Amrize (+ 0,98 Prozent auf 44,36 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 270 942 Aktien gehandelt. Mit 265,553 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,10 Prozent.

Redaktion finanzen.at

25.03.26 Nestlé Neutral UBS AG
25.03.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
24.03.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
