11.02.2026 15:58:45
Freundlicher Handel: SMI zeigt sich nachmittags fester
Um 15:40 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,15 Prozent auf 13 537,89 Punkte an. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,596 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,177 Prozent auf 13 494,27 Punkte an der Kurstafel, nach 13 518,22 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 13 569,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 459,63 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,172 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der SMI einen Wert von 13 421,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 702,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 694,16 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,19 Prozent nach oben. Bei 13 587,80 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Swisscom (+ 1,83 Prozent auf 666,50 CHF), Logitech (+ 1,71 Prozent auf 72,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,69 Prozent auf 69,78 CHF), Richemont (+ 1,47 Prozent auf 162,60 CHF) und Novartis (+ 1,19 Prozent auf 122,44 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Partners Group (-2,09 Prozent auf 965,40 CHF), UBS (-1,94 Prozent auf 32,85 CHF), Nestlé (-1,85 Prozent auf 77,46 CHF), Lonza (-1,78 Prozent auf 507,40 CHF) und Sonova (-1,76 Prozent auf 201,20 CHF).
SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 630 013 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 308,448 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 5,51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
