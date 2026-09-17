Freundlicher Handel: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag steht der SMI via SIX letztendlich 0,57 Prozent im Plus bei 13 947,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,583 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,367 Prozent auf 13 919,53 Punkte an der Kurstafel, nach 13 868,66 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 982,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 876,65 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,841 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14 302,39 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 13 815,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, lag der SMI-Kurs bei 11 998,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,28 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,40 Prozent auf 84,32 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,61 Prozent auf 79,52 CHF), Novartis (+ 1,52 Prozent auf 116,02 CHF), Swiss Life (+ 1,45 Prozent auf 935,60 CHF) und Lonza (+ 1,23 Prozent auf 545,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Alcon (-3,01 Prozent auf 53,44 CHF), Amrize (-1,46 Prozent auf 31,82 CHF), Kühne + Nagel International (-0,37 Prozent auf 216,50 CHF), Roche (-0,36 Prozent auf 361,20 CHF) und Holcim (-0,32 Prozent auf 68,24 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 6 718 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 303,309 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,32 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at