Freundlicher Handel: SMI zum Handelsende mit Kursplus

Am Donnerstag ging es im SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,84 Prozent auf 10 591,98 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,163 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,375 Prozent auf 10 543,23 Punkte an der Kurstafel, nach 10 503,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 10 531,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 611,61 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 2,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, stand der SMI bei 10 863,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.08.2023, wurde der SMI mit 11 212,70 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, wies der SMI 10 806,23 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 3,52 Prozent zu Buche. Bei 11 616,37 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 251,33 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Geberit (+ 9,47 Prozent auf 462,30 CHF), Sika (+ 4,00 Prozent auf 223,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,23 Prozent auf 249,60 CHF), Sonova (+ 3,22 Prozent auf 224,30 CHF) und Partners Group (+ 2,71 Prozent auf 993,40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swisscom (-6,40 Prozent auf 514,60 CHF), Novartis (-0,65 Prozent auf 84,66 CHF), Swiss Re (-0,54 Prozent auf 100,40 CHF), Logitech (-0,22 Prozent auf 71,96 CHF) und Roche (+ 0,19 Prozent auf 238,15 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 833 173 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 264,612 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,67 erwartet. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at