Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 16.02.2026 09:29:57

Freundlicher Handel: SMI zum Handelsstart mit Kursplus

Freundlicher Handel: SMI zum Handelsstart mit Kursplus

Der SMI bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Am Montag tendiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,16 Prozent stärker bei 13 622,91 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,609 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,053 Prozent stärker bei 13 607,88 Punkten in den Montagshandel, nach 13 600,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 607,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 630,85 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Der SMI wurde vor einem Monat, am 16.01.2026, mit 13 413,59 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 12 634,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 12 839,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,84 Prozent nach oben. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Zurich Insurance (+ 1,99 Prozent auf 563,00 CHF), UBS (+ 1,46 Prozent auf 32,57 CHF), Swiss Re (+ 0,89 Prozent auf 130,60 CHF), Logitech (+ 0,76 Prozent auf 68,98 CHF) und Swiss Life (+ 0,75 Prozent auf 863,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swisscom (-1,07 Prozent auf 695,00 CHF), Roche (-0,39 Prozent auf 358,60 CHF), Sonova (-0,35 Prozent auf 197,20 CHF), Alcon (-0,33 Prozent auf 60,80 CHF) und Novartis (-0,29 Prozent auf 124,78 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 293 341 Aktien gehandelt. Mit 314,129 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swisscom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Swisscom AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 77,26 0,99% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 65,66 -1,44% Alcon AG
Logitech S.A. 74,56 -0,85% Logitech S.A.
Novartis AG 138,45 0,47% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 360,50 0,14% Roche AG (Genussschein)
Sonova AG 210,20 -2,91% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 930,20 -0,83% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 140,95 -0,70% Swiss Re AG
Swisscom AG 764,00 -0,71% Swisscom AG
UBS 35,51 0,48% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 611,00 0,86% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 631,85 0,23%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen