Freundlicher Handel: SMI zum Handelsstart mit Kursplus

Der SMI bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Am Montag tendiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,16 Prozent stärker bei 13 622,91 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,609 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,053 Prozent stärker bei 13 607,88 Punkten in den Montagshandel, nach 13 600,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 607,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 630,85 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Der SMI wurde vor einem Monat, am 16.01.2026, mit 13 413,59 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 12 634,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 12 839,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,84 Prozent nach oben. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Zurich Insurance (+ 1,99 Prozent auf 563,00 CHF), UBS (+ 1,46 Prozent auf 32,57 CHF), Swiss Re (+ 0,89 Prozent auf 130,60 CHF), Logitech (+ 0,76 Prozent auf 68,98 CHF) und Swiss Life (+ 0,75 Prozent auf 863,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swisscom (-1,07 Prozent auf 695,00 CHF), Roche (-0,39 Prozent auf 358,60 CHF), Sonova (-0,35 Prozent auf 197,20 CHF), Alcon (-0,33 Prozent auf 60,80 CHF) und Novartis (-0,29 Prozent auf 124,78 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 293 341 Aktien gehandelt. Mit 314,129 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at