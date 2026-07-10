Freundlicher Handel: SMI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Am Freitag erhöht sich der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,39 Prozent auf 14 271,20 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,660 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,285 Prozent fester bei 14 255,78 Punkten, nach 14 215,30 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 14 248,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 287,93 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der SMI 13 463,33 Punkte auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 10.04.2026, einen Wert von 13 183,28 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wurde der SMI auf 12 131,94 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,73 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 2,29 Prozent auf 82,96 CHF), Amrize (+ 1,55 Prozent auf 40,67 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 340,20 CHF), Novartis (+ 1,14 Prozent auf 125,72 CHF) und Holcim (+ 0,85 Prozent auf 73,44 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0,50 Prozent auf 84,26 CHF), Nestlé (-0,44 Prozent auf 82,94 CHF), Richemont (-0,24 Prozent auf 183,55 CHF), Givaudan (-0,18 Prozent auf 3 413,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,05 Prozent auf 204,30 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 358 053 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,245 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at