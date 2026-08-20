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SMI-Kursverlauf 20.08.2026 09:28:41

Freundlicher Handel: SMI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel: SMI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Das macht der SMI am Donnerstagmorgen.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,15 Prozent fester bei 14 407,64 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,665 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,063 Prozent auf 14 395,68 Punkte an der Kurstafel, nach 14 386,58 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 392,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 14 410,36 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0,378 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14 254,36 Punkte. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Stand von 13 399,29 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 12 276,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,76 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Geberit (+ 0,74 Prozent auf 570,40 CHF), Givaudan (+ 0,72 Prozent auf 3 216,00 CHF), Holcim (+ 0,61 Prozent auf 69,82 CHF), Lonza (+ 0,59 Prozent auf 582,60 CHF) und Novartis (+ 0,41 Prozent auf 127,64 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-1,79 Prozent auf 78,86 CHF), Partners Group (-0,61 Prozent auf 715,80 CHF), Swiss Re (-0,50 Prozent auf 139,45 CHF), Kühne + Nagel International (-0,47 Prozent auf 211,40 CHF) und Nestlé (-0,28 Prozent auf 79,12 CHF) unter Druck.

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 109 329 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,560 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Partners Group AG 764,60 -1,32% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 393,00 -1,14% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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