Freundlicher Handel: SMI zum Start im Aufwind

Der SMI bleibt auch am dritten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 1,19 Prozent höher bei 13 207,77 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,539 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1,02 Prozent auf 13 185,86 Punkte an der Kurstafel, nach 13 052,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 210,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 167,29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 0,466 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 12 981,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 503,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, wurde der SMI auf 12 230,58 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,299 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Amrize (+ 2,67 Prozent auf 42,24 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,18 Prozent auf 178,00 CHF), Richemont (+ 2,18 Prozent auf 149,90 CHF), Sika (+ 2,15 Prozent auf 144,85 CHF) und Holcim (+ 2,11 Prozent auf 72,58 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Alcon (-8,24 Prozent auf 53,42 CHF), Logitech (-2,42 Prozent auf 78,20 CHF), Swisscom (+ 0,15 Prozent auf 670,00 CHF), Lonza (+ 0,80 Prozent auf 494,10 CHF) und Nestlé (+ 0,98 Prozent auf 78,33 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 432 751 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 274,995 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 6,01 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at