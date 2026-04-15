Freundlicher Handel: SMI zum Start mit Gewinnen

Am Mittwoch tendiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,12 Prozent fester bei 13 286,00 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,547 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,013 Prozent tiefer bei 13 268,10 Punkten in den Handel, nach 13 269,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 263,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 286,74 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der SMI auf 12 839,27 Punkte taxiert. Der SMI lag vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 13 476,32 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 15.04.2025, den Stand von 11 609,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 0,292 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1,34 Prozent auf 893,40 CHF), Logitech (+ 1,23 Prozent auf 75,52 CHF), Roche (+ 0,97 Prozent auf 321,20 CHF), Givaudan (+ 0,66 Prozent auf 2 888,00 CHF) und Lonza (+ 0,57 Prozent auf 532,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-2,27 Prozent auf 152,80 CHF), Amrize (-0,53 Prozent auf 46,55 CHF), Sika (-0,41 Prozent auf 147,55 CHF), Swisscom (-0,30 Prozent auf 664,50 CHF) und Nestlé (-0,24 Prozent auf 79,24 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 173 293 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 274,107 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at