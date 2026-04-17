DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|ATX Prime aktuell
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17.04.2026 15:59:02
Freundlicher Handel: So bewegt sich der ATX Prime am Freitagnachmittag
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,36 Prozent stärker bei 2 940,42 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 900,91 Punkten, nach 2 900,91 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 894,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2 943,76 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 2,48 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, lag der ATX Prime noch bei 2 655,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Wert von 2 716,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, notierte der ATX Prime bei 1 974,73 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,62 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 943,76 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 13,77 Prozent auf 85,10 EUR), Wienerberger (+ 6,34 Prozent auf 26,50 EUR), FACC (+ 5,84 Prozent auf 14,50 EUR), DO (+ 5,52 Prozent auf 187,40 EUR) und Palfinger (+ 4,00 Prozent auf 37,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,67 Prozent auf 2,80 EUR), OMV (-4,50 Prozent auf 56,20 EUR), Verbund (-3,53 Prozent auf 61,45 EUR), EVN (-2,64 Prozent auf 27,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,68 Prozent auf 36,25 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 257 969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41,288 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Die Warimpex-Aktie präsentiert mit 6,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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