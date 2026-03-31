Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Index im Fokus
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31.03.2026 12:26:33
Freundlicher Handel: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell
Am Dienstag legt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 1,32 Prozent auf 22 717,50 Punkte zu.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 22 483,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 22 780,50 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag Februar, dem 28.02.2026, den Stand von 24 908,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 522,50 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der LUS-DAX noch bei 22 283,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,52 Prozent abwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,80 Prozent auf 1 449,00 EUR), Zalando (+ 2,03 Prozent auf 20,65 EUR), Commerzbank (+ 1,72 Prozent auf 30,71 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,61 Prozent auf 303,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,47 Prozent auf 249,30 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil BASF (-0,57 Prozent auf 52,70 EUR), Vonovia SE (-0,09 Prozent auf 21,63 EUR), Heidelberg Materials (-0,06 Prozent auf 179,60 EUR), Fresenius SE (+ 0,00 Prozent auf 44,59 EUR) und Symrise (+ 0,08 Prozent auf 74,26 EUR) unter Druck.
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 164 684 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 166,447 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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